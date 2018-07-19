Купальный сезон в Петербурге пополнился ещё двумя жертвами

Спасатели вытащили утопленника из Среднего Суздальского озера вечером 19 июля. Параллельно водолазы выехали в акваторию Невской губы, работы по поиску выпавшего из лодки мужчины продолжаются.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, молодого человека в Озерках достали из воды около половины восьмого вечера. Реанимационные действия к успеху не привели.

В то же время в дежурную часть поступило сообщение о тонущих в Красносельском районе. Из лодки выпали двое человек, пара, оставшаяся внутри, самостоятельно помочь им не смогла. Спасатели вытащили одного, он остался жив, тело второго ищут водолазы.

Сотрудники МЧС также провели беседы с подростками, которые прыгали в воду с моста Кадырова. Экстремальное развлечение обошлось без жертв. Таким же образом развлекались молодые люди на Яхтенном мосту — их опасный для жизни отдых также прервали спасатели.

Всего с начала сезона в Петербурге утонули 19 человек.