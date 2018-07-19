Лидер «Партизанской правды партизан» отправился в СИЗО вместе с супругой

Суворовский суд Тульской области заключил под стражу лидера незарегистрированной организации «Партизанская правда партизан» Алексея Меняйлова. По делу об экстремизме арестована также его супруга Слатана.

Как следует из картотеки Суворовского суда, 19 июля судья Александр Стукалов удовлетворил ходатайства следствия об аресте Меняйловых. Их задержали двое суток назад после обысков Следственного комитета в Суворове.

Алексей Меняйлов известен как иницииатор создания музея Героев. С местными властями он судился за право занимать двухэтажное помещение. В социальных сетях и на своем сайте лидер «Партизанской правды» публиковал ролики на историческую тему. Его деятельность поддерживает политтехнолог Олег Матвейчев, ранее работавший в администрации президента России.

Уголовное дело в отношении Алексея и Слатаны Меняйловых возбуждено по статье 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства».