Путин разрешил владельцам нарезного оружия самим снаряжать патроны. Из-за санкций импортные слишком подорожали

Президент России подписал закон, который позволяет владельцам длинноствольного нарезного оружия самостоятельно снаряжать для него патроны. Соответствующий документ опубликован 19 июля на сайте правовой информации.

В справке, размещенной на сайте Кремля, поясняется, что поправки в закон об оружии не только облегчают жизнь его владельцам. Теперь те, кто впервые приобрел огнестрел, должны будут в обязательном порядке пройти обучение безопасному снаряжению патронов для своего оружия. Кроме того, закон «устанавливает запрет на продажу веществ и материалов для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, упаковка которых не содержит сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного снаряжения таких патронов», – говорится в пояснительной записке. Продавцам оружия теперь придется вести учет товаров, веществ и материалов и хранить соответствующую учетную документацию в течение 10 лет.

Законопроект был принят 10 июля Госдумой и утвержден Советом Федерации 13 июля. Автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник, заявил РБК, что из-за санкций против России повышаются цены на патроны, а российских аналогов у них зачастую нет. До сих пор самостоятельное снаряжение патронов было уголовным преступлением. Наказание предусматривало лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.