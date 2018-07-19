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19.07.2018 19:38
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«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июля

Депутаты Госдумы приняли пенсионную реформу в первом чтении. Логика у парламентариев, как в том анекдоте про хмыря, убившего бабушку за 10 копеек: «Десять бабушек — рубль!» Каждый раз вспоминаем, когда они про прибавку к пенсии в тысячу рублей говорят.

А государственные телеканалы тем временем занимаются тем, что умеют: варят развесистую лапшу про то, как здорово не быть пенсионером в шестьдесят.

Дональд Трамп снова передумал. Теперь понятно, почему у Мелании такое лицо: это ж как с черным ящиком жить, никогда не знаешь, что туда залетит и когда и в каком виде обратно выскочит.

История жуткая, но благодаря финалу вполне могла бы стать стишком Самуила Маршака. Но здесь герой известен — это 24-летний монтажник Феликс Гурин. Он круче Уокера. Напоминаем: по закону детей младше 8 лет нельзя оставлять дома одних. А некоторых и до 40 нельзя, как показывает практика.

Дорога в ЖК «Новое Мурино» перессорила не только жильцов соседствующих многоэтажек-муравейников, но и губернатора Ленобласти со Смольным. Нехорошее какое место. Может, там ведьма похоронена или еще что.

Катамаран «Грифон» объявили убийцей «Метеоров». Вот так Средневековье побеждает космический прогресс.

Хоккейный клуб СКА задумал отгрохать «Хоккейный город», но при этом сэкономить на людях. Выясняем, кто-кто будет в городе жить при таком отношении.

Единственный настоящий карнавал Петербурга «Фонтанка-SUP» стартует 12 августа. Шейте костюмы супергероев! А лучше совершайте подвиги, как Феликс Гурин.

А до нашего карнавала вас ждет еще важное — День ВМФ. Туда нельзя на машине, самое то — последние километры идти пешком. Даже тяжелые атомные крейсеры туда только ходят.

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