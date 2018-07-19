Желающих отремонтировать Зеленый мост за полмиллиарда не нашлось

Ни одной заявки не пришло на аукцион по капитальному ремонту Зеленого моста на Невском проспекте. Городские власти готовы были заплатить за эти работы 493 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Между тем переправа, соединяющая Казанский и второй Адмиралтейский остров, не готова к тем нагрузкам, которые сейчас предусмотрены городской проектной документацией. Об этом 19 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«По результатам обследования установлено, что существующий чугунный свод не может воспринимать заданную проектную нагрузку. Принцип усиления пролетного строения заключается в устройстве железобетонного разгружающего свода поверх существующих тюбингов (часть удерживающей конструкции моста или тоннеля. – Прим. ред.). Новая конструкция пролетного строения полностью выключает чугунную конструкцию из работы на постоянные нагрузки, кроме собственного веса тюбингов», – рассказали в пресс-службе комитета.

Неудовлетворительное состояние Зелёного моста отмечается и в техзадании. Облицовка устоев и сходов моста имеет сколы и трещины. Расшивка швов выветрена, а металлоконструкции покрыты коррозией. На тротуарах — выбоины и трещины. Кроме того, на переправе не работает гидроизоляция, из-за чего металлический свод и фасады в ржавчине.

Потенциальный подрядчик должен был заменить асфальтобетон на проезжей части и тротуарах и отреставровать перильное ограждение, а также воссоздать утраченные элементы чугунного металлодекора фасада и торшеров фонарей по историческим материалам и существующим аналогам. Ко всему прочему гранитные плиты и камни облицовки устоев моста нуждаются в очистке, а все металлические элементы — в покраске.