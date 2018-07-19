Городские власти объяснили, где и когда нельзя будет проехать из-за парада ВМФ

Как изменятся схемы дорожного движения в центре Санкт-Петербурга, на дамбе и в Кронштадте во время подготовки и проведения Главного военно-морского парада, сообщает 19 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Сам парад пройдёт в воскресенье, 29 июля, в акватории Невы и на Кронштадтском морском рейде. До этого будет несколько тренировок.

Мосты

Четыре центральных моста – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный – будут разводить днём, а по утрам сводить позже:

20, 21, 23, 27, 30 июля плановая разводка продлевается до 6 часов утра (обычно их сводят к 5 часам).

22, 26 и 29 июля с 11:00 до 13:00 состоится внеплановая разводка.

На Большеохтинском мосту реверсивную полосу предполагается задействовать по наиболее загруженному направлению.

Закрытия движения в центре

На Сенатской площади в пятницу, 20, в воскресенье, 22, и в четверг, 26 июля, планируется проводить тренировки наземных участников парада: 20 июля с 19:30; 22 и 26 июля – с 10:00. В связи с этим будет запрещено движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста с 19:30 до 21:30 20 июля, а также с 10:00 до 13:00 22 и 26 июля.

В эти же дни в связи с большим скоплением людей в зоне разводки мостов будут закрывать проезд по:

Университетской набережной,

Биржевой площади,

Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной,

Дворцовой набережной,

набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста,

Биржевой площади,

в Дворцовом проезде и на Адмиралтейском проспекте и проезде.

Это делается для обеспечения безопасности и "антитеррористической защищенности" зрителей.

Отводить транзитный транспорт с Невского, Московского проспектов и Гороховой улицы 22, 26 и 29 июля планируется через левый берег Фонтанки. Удалённый путь объезда – по набережной Обводного канала.

Марафон «Белые Ночи» в центральных районах

В период проведения репетиции парада 22 июля пройдёт международный марафон «Белые Ночи». Он стартует в 7:50 на Дворцовой площади и закончится в 14:00 там же.

Маршрут организован по улично-дорожной сети Центрального, Петроградского, Адмиралтейского и Василеостровского районов. Объезжать бегунов можно будет по набережным Невы, а также по периметру трассы марафона (Литейный проспект, набережная реки Фонтанка, Приморский проспект, Выборгская набережная).

«Джаз на Неве» на Биржевой площади

Также 22 июля с 17:00 до 0:00 состоится фестиваль «Джаз на Неве» в рамках фестиваля «Невская симфония». Движение по Биржевой площади будет закрыто.

Бесплатный проезд по ЗСД как компенсация

В рамках организации альтернативных путей движения с 10 до 14 часов 22, 26 и 29 июля проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра будет бесплатным.

Закрытия в Кронштадте

22 июля с 9:00 до 14:00 (во время репетиции) и 29 июля с 7:00 до 17:00 (в день парада) закроется сквозной проезд по дамбе (КАД) в обоих направлениях. Пропускать будут только жителей Кронштадта по пропускам, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт, экстренные службы.

Пропуска для жителей Кронштадта оформляются по личным заявкам граждан через МФЦ района.

22 и 29 июля будет организован временный въезд в центральную часть Кронштадта по Цитадельскому шоссе и улице Адмирала Грейга. Станут односторонними:

улица Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе,

Цитадельское шоссе от улицы Адмирала Грейга до улицы Зосимова,

Цитадельская дорога от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе.

Запрещается въезд на участок Кронштадтского шоссе со стороны бокового проезда до улицы Зосимова (в направлении к улице Зосимова) для всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Таким образом, въезд транспорта в Кронштадт будет осуществляться по маршруту: боковой проезд Кронштадтского шоссе – улица Адмирала Грейга – Цитадельское шоссе – улица Мартынова, выезд автотранспорта через Кронштадтское шоссе. Выезд из Кронштадта возможен по двум полосам движения. Транспортная нагрузка на Кронштадтское шоссе на указанном участке составит не более 68%, на перекресток Кронштадтское шоссе – улица Адмирала Грейга – менее 100%. Дополнительный выезд в районе контейнерного терминала «Моби Дик» транспортной схемой не предусмотрен.

29 июля будет запрещена остановка и стоянка на проспекту Ленина, улице Мартынова, Цитадельской дороге, улице Восстания на участке от площади Рошаля до улицы Зосимова, Советской улице. В районе проведения культурно-массовых мероприятий закроются для движения Макаровская улица, улица Комсомола, улица Карла Маркса и Якорная площадь.

О работе общественного транспорта можно узнать на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга и по телефону горячей линии 8-800-234-98-80.

Кроме того, напомним, в дни репетиций и парада закроют водные пути Петербурга.

В этом году День ВМФ в России будут отмечать 29 июля. В смотре задействуют 41 боевой корабль, 40 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырёх флотов России и Каспийской флотилии. Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Более 20 боевых кораблей и катеров прошли от Благовещенского моста до Троицкого. В тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган». 19 июля на рассвете в гавань Кронштадта вошли пропустившие первую тренировку парада подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».