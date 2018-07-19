Городские власти объяснили, где и когда нельзя будет проехать из-за парада ВМФ
Как изменятся схемы дорожного движения в центре Санкт-Петербурга, на дамбе и в Кронштадте во время подготовки и проведения Главного военно-морского парада, сообщает 19 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Сам парад пройдёт в воскресенье, 29 июля, в акватории Невы и на Кронштадтском морском рейде. До этого будет несколько тренировок.
Мосты
Четыре центральных моста – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный – будут разводить днём, а по утрам сводить позже:
- 20, 21, 23, 27, 30 июля плановая разводка продлевается до 6 часов утра (обычно их сводят к 5 часам).
- 22, 26 и 29 июля с 11:00 до 13:00 состоится внеплановая разводка.
На Большеохтинском мосту реверсивную полосу предполагается задействовать по наиболее загруженному направлению.
Закрытия движения в центре
На Сенатской площади в пятницу, 20, в воскресенье, 22, и в четверг, 26 июля, планируется проводить тренировки наземных участников парада: 20 июля с 19:30; 22 и 26 июля – с 10:00. В связи с этим будет запрещено движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста с 19:30 до 21:30 20 июля, а также с 10:00 до 13:00 22 и 26 июля.
В эти же дни в связи с большим скоплением людей в зоне разводки мостов будут закрывать проезд по:
- Университетской набережной,
- Биржевой площади,
- Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной,
- Дворцовой набережной,
- набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста,
- Биржевой площади,
- в Дворцовом проезде и на Адмиралтейском проспекте и проезде.
Это делается для обеспечения безопасности и "антитеррористической защищенности" зрителей.
Отводить транзитный транспорт с Невского, Московского проспектов и Гороховой улицы 22, 26 и 29 июля планируется через левый берег Фонтанки. Удалённый путь объезда – по набережной Обводного канала.
Марафон «Белые Ночи» в центральных районах
В период проведения репетиции парада 22 июля пройдёт международный марафон «Белые Ночи». Он стартует в 7:50 на Дворцовой площади и закончится в 14:00 там же.
Маршрут организован по улично-дорожной сети Центрального, Петроградского, Адмиралтейского и Василеостровского районов. Объезжать бегунов можно будет по набережным Невы, а также по периметру трассы марафона (Литейный проспект, набережная реки Фонтанка, Приморский проспект, Выборгская набережная).
«Джаз на Неве» на Биржевой площади
Также 22 июля с 17:00 до 0:00 состоится фестиваль «Джаз на Неве» в рамках фестиваля «Невская симфония». Движение по Биржевой площади будет закрыто.
Бесплатный проезд по ЗСД как компенсация
В рамках организации альтернативных путей движения с 10 до 14 часов 22, 26 и 29 июля проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра будет бесплатным.
Закрытия в Кронштадте
22 июля с 9:00 до 14:00 (во время репетиции) и 29 июля с 7:00 до 17:00 (в день парада) закроется сквозной проезд по дамбе (КАД) в обоих направлениях. Пропускать будут только жителей Кронштадта по пропускам, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт, экстренные службы.
Пропуска для жителей Кронштадта оформляются по личным заявкам граждан через МФЦ района.
22 и 29 июля будет организован временный въезд в центральную часть Кронштадта по Цитадельскому шоссе и улице Адмирала Грейга. Станут односторонними:
- улица Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе,
- Цитадельское шоссе от улицы Адмирала Грейга до улицы Зосимова,
- Цитадельская дорога от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе.
Запрещается въезд на участок Кронштадтского шоссе со стороны бокового проезда до улицы Зосимова (в направлении к улице Зосимова) для всех транспортных средств, за исключением маршрутных.
Таким образом, въезд транспорта в Кронштадт будет осуществляться по маршруту: боковой проезд Кронштадтского шоссе – улица Адмирала Грейга – Цитадельское шоссе – улица Мартынова, выезд автотранспорта через Кронштадтское шоссе. Выезд из Кронштадта возможен по двум полосам движения. Транспортная нагрузка на Кронштадтское шоссе на указанном участке составит не более 68%, на перекресток Кронштадтское шоссе – улица Адмирала Грейга – менее 100%. Дополнительный выезд в районе контейнерного терминала «Моби Дик» транспортной схемой не предусмотрен.
29 июля будет запрещена остановка и стоянка на проспекту Ленина, улице Мартынова, Цитадельской дороге, улице Восстания на участке от площади Рошаля до улицы Зосимова, Советской улице. В районе проведения культурно-массовых мероприятий закроются для движения Макаровская улица, улица Комсомола, улица Карла Маркса и Якорная площадь.
О работе общественного транспорта можно узнать на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга и по телефону горячей линии 8-800-234-98-80.
Кроме того, напомним, в дни репетиций и парада закроют водные пути Петербурга.
В этом году День ВМФ в России будут отмечать 29 июля. В смотре задействуют 41 боевой корабль, 40 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырёх флотов России и Каспийской флотилии. Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Более 20 боевых кораблей и катеров прошли от Благовещенского моста до Троицкого. В тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган». 19 июля на рассвете в гавань Кронштадта вошли пропустившие первую тренировку парада подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».