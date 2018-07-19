Арестованного генерала Дрыманова присоединили к делу топ-менеджера «Роснефти»

Бывший руководитель Главного следственного управления СКР по Москве генерал юстиции Александр Дрыманов обвиняется в получении взятки при соучастии начальника юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко. Их дела объединили в одно производство.

О возможном соучастии Дрыманова и Крамаренко, ранее занимавшего должность руководителя СКР по Центральному административному округу, стало известно 19 июля. По версии ФСБ, они делили взятку от представителей преступного авторитета Захария Калашова, который подкупал высокопоставленных следователей для освобождения из-под ареста своего подельника Андрея Кочуйкова.

Дрыманова задержали 16 июля в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении Крамаренко, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

Лефортовский суд арестовал Александра Дрыманова на два месяца, он обвиняется в двух эпизодах получения взятки. По версии следствия, основной связан с 1 млн долларов, которые якобы выделил Калашов (Шакро Молодой). «Росбалт», ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что Дрыманов получил 200 тыс. долларов, такая же сумма досталась его заму Денису Никандрову и Крамаренко. Получателем 400 тыс. долларов назван ближайший соратник Александра Бастрыкина Михаил Максименко.

Алексей Крамаренко был задержан в декабре 2017 года, после увольнения из СКР он получил должность начальника юридического отдела «Роснефти».