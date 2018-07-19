Водитель под Черновцами катал полицейского на капоте после попытки его задавить

Инспектор Укртрансбезопасности проехал несколько километров, зацепившись за капот фуры. К приключениям его вынудил водитель. Полицейскому, чтобы не попасть под колеса, оставалось только запрыгнуть на машину.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказали представители ведомства днем 19 июля. «Просто в голове не укладывается! Водитель крупногабаритной машины сбил инспектора и ехал с ним на капоте на скорости», – описывают «условия работы» дорожного полицейского коллеги. Украинские СМИ добавили подробностей — инспектор остановил Renault Magnum неподалеку от Черновцов для проверки документов и встал перед машиной. Водитель внезапно решил уехать, нажал на газ и задавил бы полицейского, если бы тот не зацепился за капот машины. Так он и проехал около пяти километров, попав в камеру других участников дорожного движения. По пути полицейский звонил коллегам. Водитель остановился на заправке и попытался убежать, его поймал подоспевший патруль. Пока он получил два протокола — за совершение ДТП и за то, что уехал с места происшествия.