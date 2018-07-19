На кухне петербургской квартиры нашли 500 млн рублей, под кошелек приспособили холодильник

В Петербурге СОБРом Росгвардии пленен богатейший холодильник мира. При обыске квартиры теневых банкиров нашли 500 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в три часа дня 19 июля оперативники «налогового» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД пришли в квартиру на улице Гастелло по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). После обыска двух комнат интерес к мероприятию был почти утрачен, оставалось исследовать кухню. Стерильная обстановка указывала, что если здесь и готовят, то крайне редко, и возник резонный вопрос о наличии продуктов питания. Дверь холодильника открылась, и под ноги полицейских повалились пачки купюр.

Денег оказалось 500 млн рублей, следственно-оперативная группа запросила помощь СОБРа Росгвардии – для охраны и перевозки наличности. Бойцы приехали и расположились в роскоши. Холодильник оцеплен.

Если петербургские обнальщики продолжат в том же духе, можно будет составлять рейтинг богатейшей квартирной утвари. Холодильник с Гастелло стал вторым по объемам наличности после дивана, из которого в декабре 2017 года извлекли 605 млн рублей на той же улице Гастелло.

Еще по одному делу о незаконной банковской деятельности сегодня в Петербурге обыскали офис компании «Водоканалстрой» Владимира Агияна. Сотрудников подозревают в обналичивании около 800 млн рублей.