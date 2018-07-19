В ТЦ «Крыша» горела вентиляция. 200 человек эвакуировались самостоятельно

Пожарные работают на проспекте Культуры вечером 19 июля. На крыше торгового центра загорелась система вентиляции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сигнал о пожаре на проспекте Культуры, дом 20, в дежурную часть поступил в шесть часов вечера. Уже через 14 минут огонь был локализован, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались около двухсот человек, пострадавших среди них нет.