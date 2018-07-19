Главный аудитор Минобороны арестован по подозрению во взятке в 11 миллионов рублей

Глава департамента аудита госконтрактов Минобороны Максим Куксин арестован Савеловским судом Москвы 19 июля. Он подозревается в получении взятки в 11 миллионов рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, Куксин заключен под стражу на срок до 17 сентября. Аудитору еще не предъявлено обвинение, пока он является подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере. Столичные СМИ уточняют, что речь идет об 11 миллионах рублей, другие обстоятельства коррупционной деятельности Куксина пока не разглашаются.

В Минобороны он возглавляет департамент аудита государственных контрактов, на этой должности работает с июля прошлого года. Ранее он возглавлял коммерческие структуры, карьеру в Минобороны начал в 2014 году, возглавив управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.