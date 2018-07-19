Промзону на набережной Черной речки обещают превратить в парк. Местные жители просили об этом во время выборов президента

В администрациях Приморского района и МО «Комендантский аэродром» прошло общественное обсуждение возможного преображения набережной Черной речки. Свою концепцию развития района представили местные чиновники, которые предложили благоустроить промзону и превратить её в территорию для прогулок и отдыха.

Адимнистрация Приморского района Санкт-Петербурга

«Согласно предварительной концепции, планируется прочистить русло реки, сформировать откосы с возможностью безопасного подхода к воде. Вдоль реки должна появиться пешеходная аллея, которая соединит благоустроенную часть набережной Черной речки, от Ланского моста, с Богатырским проспектом. Кроме того, вдоль всей аллеи планируются устройство освещения и установка малых архитектурных форм. Также около набережной планируется разбить сквер, в котором будет размещено детское игровое и спортивное оборудование», – сообщают в пресс-службе администрации Приморского района.

Там, где уже есть мосты через речку, администрация предложила сделать новые переходы, соответствующие нормам безопасности. Набережная стала объектом внимания чиновников, потому что большая часть жителей Приморского района в ходе президентских выборов 18 марта в дополнительных анкетах указала именно это место как наиболее нуждающееся во внимании властей.

О том, сколько могут стоить преобразования на набережной, в администрации пока не думали: этот вопрос станет актуальным, если большая часть местных жителей поддержит концепцию, которую потом одобрят вышестоящие органы власти. В качестве сроков реализации проекта назывались 2020 – 2021 годы.