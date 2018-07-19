Следствие и прокуратура разберутся, почему в уральском городе люди остались без воды

К решению проблемы с питьевой водой из-за обвала русла реки в Североуральске подключились Следственный комитет и прокуратура. Соответствующие заявления ведомства сделали 19 июля.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка тому, насколько своевременные, действенные и достаточные меры предпринимались ответственными должностными лицами для того, чтобы предупредить указанное происшествие. Кроме того, будет устанавливаться, все ли необходимые меры были предприняты для того, чтобы минимизировать негативные последствия сложившейся ситуации для населения города», – сообщает пресс-служба управления СК по Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры же выясняют, соблюдались ли требования закона при организации водоснабжения Североуральска и ближайших поселков. По данным управления, 19 июля североуральцам было выдано 2400 пятилитровых бутылок воды – по одной на каждого человека. Также в городе стоят 6 цистерн, где воду можно якобы взять в любом количестве.

Напомним, город Североуральск, который расположен в 445 километрах севернее Екатеринбурга, остался без питьевой воды из-за обвала русла реки Калья. 26 тысяч жителей вынуждены четвертый день ходить к цистернам с водой, так как в магазинах вода закончилась. Причем выдают воду по паспорту. Что должны пить гости города (если таковые в Североуральске есть), в администрации не сообщали. Когда будет восстановлено нормальное водоснабжение, также неизвестно.