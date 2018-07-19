Матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия стал самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на российском ТВ

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, пенальти – 3:4) установил рекорд по телерейтингу. Как сообщает 19 июля пресс-служба Первого канала, рейтинг трансляции составил 20,2 процента, доля – 63,6 процента.

Охват домашнего смотрения – около 34% населения России в возрасте 4+. И это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрели игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д. Более 45% телезрителей оказались женщинами.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу впервые в своей истории вышла из группы. В 1/8 российская команда обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), в 1/4 – проиграла Хорватии – будущему серебряному призеру турнира.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Министерство спорта предложило президенту наградить Черчесова и игроков сборной государственными наградами.