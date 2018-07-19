Из-за пожара на площади в 100 гектаров в Финляндии эвакуировали местных жителей

В местечке Пюхяранта в Западной Финляндии полыхает лесной пожар, и ситуация ухудшается, пишет 19 июля Ilta-Sanomat.

Пожар бушует на территории в 100 гектаров. Он начался накануне, жильцов 20 домов эвакуировали, сегодня из зоны риска вывезли ещё некоторое количество людей. Ветер утром 19 июля усилился, спасатели готовятся эвакуировать больше местных жителей, если порывы усилятся. В данный момент огонь ограничили, но контролировать его пока не удаётся.

В тушении задействованы 150 пожарных, на помощь брошены силы из соседних провинций, а также полицейские, волонтеры и сотрудники Сил обороны. Тушение продлится несколько дней.

По всей Финляндии действует предупреждение о высоком риске возникновения пожаров.

Tämä @yleuutiset julkaisema, @Lehtikuva /Roni Lehti ottama hieno kuva Pyhärannan metsäpaloalueelta kertoo jotain hyvin oleellista suomalaisista metsäpaloista:isoissakin paloissa vain poikkeuksellisesti metsä palaa kokonaan "poroksi", isompaa puustoa säilyy. #metsäpalo #pyhäranta pic.twitter.com/2gTiItVyr2 — Harri Hölttä (@HarriHoltta) 19 июля 2018 г.





