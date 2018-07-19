Hyundai выпускает кроссовер в костюме Железного человека

Автогигант Hyundai в сотрудничестве с компаний Marvel, издающей комиксы, представила специальный выпуск кроссовера Kona с дизайном по мотивам костюма Железного человека – Kona Iron Man Edition. Презентация в стиле Тони Старка прошла 19 июля на главной сцене Marvel, сообщает пресс-служба OOO «Хёндэ Мотор СНГ».

Элементы наружного и внутреннего дизайна «Коны» выполнены в стиле костюма Железного человека. Передняя оптика с дневными ходовыми огнями напоминает маску с характерной прорезью для глаз, узор в форме маски есть также на крыше и на передних крыльях, на капоте – V-образная выштамповка, на нижней носовой части и задних дверях – наклейки Stark Industries, на задних стойках – гравировка Iron Man. В салоне приборный щиток и ручка селектора украшены подписью Тони Старка, проекционный дисплей и центральная консоль имеют визуальное оформление в том же стиле.

Кроме того, автомобиль отличается специально изготовленными сиденьями, 18-дюймовыми колёсными дисками с изображением маски Железного человека на колпачках, тёмной хромированной фальшрадиаторной решёткой. Для кузова используется эксклюзивный матово-серый цвет Iron Man.

Модель выйдет ограниченной серией. Старт производства запланирован на декабрь, автомобили поступят заказчикам по всему миру в первом квартале 2019 года.

Marvel и Hyundai сотрудничают давно. Например, этим летом в новом фильме Marvel Studios «Человек-муравей и Оса» появился Veloster Turbo 2019.