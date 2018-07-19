Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД сел на шесть лет за 10 миллионов взятки

Гарнизонный суд в столице приговорил Вячеслава Варчука к шести годам колонии и 20 миллионам штрафа. Генерал признал вину.

Как сообщает РБК, решение было принято 19 июля Московским гарнизонным военным судом, срок за получение взятки в особо крупном размере Варчук будет отбывать в колонии строгого режима. Следствие и суд длились чуть больше года — бывшего заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России (ныне Росгвардия) генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука арестовали в марте прошлого года. Как установил суд, он через посредника потребовал 10 миллионов рублей. За эти деньги, платил которые коммерсант по фамилии Гостев, управление связи внутренних войск должно было получить допфинансирование на закупку спецтехники у компании взяткодателя. Сумма была перечислена Варчуку за год, с декабря 2015-го по февраль 2016-го, в схеме был задействован экс-заместитель начальника финансового управления внутренних войск МВД Александр Костин, он также был арестован и дал показания на Варчука. Изначально генерал отрицал свою вину, но позже согласился на рассмотрение дела в особом порядке.