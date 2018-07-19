Times скрестил Путина и Трампа. Обложку свежего номера журнала украсит Трутин или Путамп

Обложку свежего номера журнала Time украсит совмещенная фотография Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание уже разместило коллаж на своем сайте и в соцсетях 19 июля. В печать номер выйдет 30 июля, а пока читатели могут увидеть короткий ролик, на котором лицо американского лидера превращается в лицо российского президента, и наоборот.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

Издание отмечает, что изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Создать эту работу ее вдохновило историческое событие мирового масштаба – первые полноценные переговоры лидеров двух сверхдержав в Хельсинки. Художница рассказала, что цель ее работы — показать сходство Путина и Трампа.

Саммитом в Хельсинки несложно было вдохновиться. Корреспондент «Фонтанки» побывала в финской столице, посмотрела на митингующих и людей, покупающих футболки с символикой саммита за 24 доллара. И, конечно, одной из первых увидела лица президентов, впервые поговоривших с глазу на глаз в течение двух с лишним часов.