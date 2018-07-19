Глава «Питер-констракшн» отправлен под домашний арест по делу о двойных продажах квартир комплекса «Охта-Модерн»

В Петербурге благодаря прокуратуре гендиректор застройщика «Питер-констракшн» Тимофей Поздняков помещен под домашний арест. Полицейское следствие просило отправить его в следственный изолятор за двойные продажи квартир проблемного комплекса «Охта-Модерн».

Как сообщили «Фонтанке» в Выборгском районном суде Петербурга, 19 июля следователь ГСУ ГУ МВД Петербурга и области обратился с ходатайством о заключении Позднякова под стражу.

«Ходатайство следствия не поддержала прокуратура. Позднякову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в Выборгском суде.

Тимофею Позднякову предъявлено обвинение по статье 159, часть 4, УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

«Питер-констракшн» входила в группу компаний «Модуль», которая возводила жилкомплекс «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте. По версии следствия, при заключении договоров с дольщиками руководство допускало двойные продажи квартир.

В марте 2017 года арестовали одного из бенефициаров «Модуля» Евгения Кривцова, следы его отца Сергея Кривцова следствие потеряло в Финляндии.

«Охта-Модерн» возводится с 2005 года, в настоящее время на объекте работает другой застройщик. Окончательно «Питер-констракшн» сдался в 2016 году, когда Поздняков признался в отсутствии денег.