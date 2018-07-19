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Финляндия
20.07.2018 08:57
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Выходные в Финляндии 21–22 июля: рок, регата и нелепые соревнования

В этот уик-энд в Суоми будут играть в футбол в войлочных тапках, преодолевать полосу препятствий с поленом в руках и слушать хеви-метал на оперном фестивале. Также своими концертами порадуют Deep Purple и Nightwish, а для любителей спорта пройдут велогонки и регата.

Выходные в Финляндии 21–22 июля: рок, регата и нелепые соревнования

Päijännepurjehdus

В субботу в Суоми столбик термометра опустится с +28 до +24 градусов Цельсия, в выходные ожидаются дожди и грозы.

В Выставочном центре Хельсинки с 20 по 22 июля пройдет крупнейший в Финляндии фестиваль электронной музыки. Диджеить на Electric Festival будут Paul Van Dyk, Tom Fall, Marcus Schulz, Gareth Emery, Aly&Fila, Above&Beyond. Гости смогут не только потанцевать до утра, но и посетить бары и рестораны. Билеты стоят от 63 евро. А клубная музыка от финских и зарубежных исполнителей будет звучать в Tiivistämö на фестивале Visio.

В субботу, 21 июля, в Городском музее Хельсинки устроят бесплатную экскурсию на русском языке. Начало в 14:00. Сейчас в музее можно узнать о клубной культуре финской столицы, о жизни Хельсинки сто лет назад и о сексе в жизни современных горожан.

В Художественном музее финской столицы с помощью очков виртуальной реальности можно побывать на концерте в Лондонской филармонии и услышать Пятую симфонию Яна Сибелиуса. Вход во Дворец тенниса бесплатный.

Легендарные Deep Purple окажутся в Хамине в пятницу, 20 июня. Музыканты приедут в Финляндию в рамках прощального мирового турне. Билеты стоят от 69,5 евро. А финские рокеры Nightwish выступят 21 июля на берегу озера Весиярви в Лахти. Концерт приурочен к 20-летию группы. Билеты стоят от 79 евро.

С 20 по 22 июля будет проходить регата Пяйянне, крупнейшая в Северных странах гонка во внутренних водах. Суда начнут свой путь в Ювяскюля, чтобы финишировать в Падасйоки.

В Холлола в этот уик-энд развернется средневековая ярмарка. В течение трех дней посетителей ждут рыцарские турниры, выставка ремёсел и вечерние застолья. Билет для взрослого стоит 10 евро, детский – 5 евро.

В Лаппеенранте в эти выходные будут соревноваться велосипедисты. В субботу «Заезд дикаря» будет пролегать через район Ракуунамяки, а в воскресенье участникам предстоит шоссейная велогонка протяженностью 135 км.

Футбольная тема в Суоми не закрыта, несмотря на завершение мундиаля. В субботу в Весанто (Восточная Финляндия) состоится финальный матч чемпионата по футболу в традиционных финских тапках. Игроки, надев войлочные тапочки, будут пинать легкий пластиковый мяч в надежде забить в ворота и не потерять при этом обувь. В этом году в чемпионате участвуют команды не только из разных городов Финляндии, но и из Эстонии.

В горнолыжном центре Леви тоже не скучают в ожидании сезона. 21 июля там пройдет Arctic Challenge, гонка с препятствиями и поленом. В команде может быть минимум 2 человека, которые будут преодолевать трассу на склоне горы Леви, не забыв прихватить деревянный груз.

В Пори подходит к концу недельный фестиваль джаза. В пятницу хедлайнером главной сцены станет Джеймс Блант, а в субботу выступят Кэти Мелуа, британская певица Джесси Вейр и обладательница семи «Грэмми» канадка Аланис Моррисетт. Билеты на один день опен-эйра стоят от 78 евро.

В Савонлинне в разгаре оперный фестиваль. В субботу в замке Олавинлинна прозвучит «Мадам Баттерфляй». А в воскресенье средневековые стены услышат хеви-метал в исполнении финских групп Children of Bodom и Lost Society. Билеты стоят от 35 евро.

Хороших выходных!

О событиях в Петербурге читайте в "Афише Plus".

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