Британский министр назвал идентификацию отравителей Скрипалей «дикой спекуляцией»

Бен Уолесс, возглавляющий министерство безопасности Великобритании, отреагировал на новости об идентификации отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Он раскритиковал источник, а сам факт назвал «дикой спекуляцией».

Свое мнение министр высказал в Twitter 19 июля, оставив комментарий под записью издания Press Association, авторов утренних новостей об опознании отравителей. «Материал из разряда «плохой источник и дикая спекуляция»», – написал Уолесс. Издание, напомним, сослалось на источник в полиции, который сообщил о том, что виновники отравления Скрипаля установлены при помощи системы видеонаблюдения. Press Assоciation и телеканал itv утверждали, что отравители имеют российское гражданство.

I think this story belongs in the «ill informed and wild speculation folder» — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.

Накануне сообщалось, что россиян-отравителей в Солсберри было шесть, возглавляла группу женщина. Яд был якобы помещен во флакон с духами, которые позже нашли 45-летний британец с подругой. Они отравились в Эймсбери в начале июля, женщина погибла.