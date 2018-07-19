Происшествия
Британский министр назвал идентификацию отравителей Скрипалей «дикой спекуляцией»
Бен Уолесс, возглавляющий министерство безопасности Великобритании, отреагировал на новости об идентификации отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Он раскритиковал источник, а сам факт назвал «дикой спекуляцией».
Свое мнение министр высказал в Twitter 19 июля, оставив комментарий под записью издания Press Association, авторов утренних новостей об опознании отравителей. «Материал из разряда «плохой источник и дикая спекуляция»», – написал Уолесс. Издание, напомним, сослалось на источник в полиции, который сообщил о том, что виновники отравления Скрипаля установлены при помощи системы видеонаблюдения. Press Assоciation и телеканал itv утверждали, что отравители имеют российское гражданство.
I think this story belongs in the «ill informed and wild speculation folder»— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.
Накануне сообщалось, что россиян-отравителей в Солсберри было шесть, возглавляла группу женщина. Яд был якобы помещен во флакон с духами, которые позже нашли 45-летний британец с подругой. Они отравились в Эймсбери в начале июля, женщина погибла.
Справка:
Переданный Великобритании в рамках обмена шпионами бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В больницу также попала его дочь Юлия. Эксперты расположенной неподалеку от места ЧП химической лаборатории «Портен Даун» заявили, что был применен боевой нервно-паралитический газ «Новичок». Великобритания обвинила в отравлении Россию, которая назвала претензии в свой адрес голословными. Результатом международного скандала стала высылка 150 российских дипломатов из различных стран. Закрылись генконсульства в американском Сиэтле и Санкт-Петербурге. Сергей Скрипаль и его дочь после продолжительного лечения пришли в себя и в итоге остались невредимы. 30 июня в соседнем с Солсбери городе Эймсбери отравилась пара британцев. Английские власти заявили, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества. Позднее одна из отравленных умерла в больнице. В британском минобороны в смерти женщины от «Новичка» обвинили Россию. Москва свою причастность отвергает.