Автомобиль на Меншиковском влетел в остановку, оставив мокрый след

Урна стала «жертвой» ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга. «Пострадала» остановка. Люди, к счастью, целы: женщины, ждавшие там автобуса, как говорят, проявили чудеса прыткости.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 19 июля ВАЗ-2111 влетел в остановку на Меншиковском проспекте, на стороне Пискарёвского кладбища. «Стёкла все разбиты, остановка перекошена», – рассказывает Даша.

«Водила убежал, а бабушки еле в сторону разбежались. Походу, пьяный был, – предполагает Дмитрий. – За моей спиной всё произошло. Он с Шафировского летел и в поребрик не вписался». На асфальте, по его словам, остался след масла: «он картер пробил».

«Буквы номера говорят сами за себя! КАК???» – шутит Елена.

«Да, это легендарный поребрик. Его как сделали, так олени постоянно атакуют. Особенно зимой», – отмечает Тимур.

Напомним, ещё одно ДТП с «Ладой» сегодня оказалось смертельным. Водитель умер по дороге в больницу после столкновения с самосвалом (фото) на дороге Парголово – Огоньки.