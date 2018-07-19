Доходы петербургских отельеров во время чемпионата мира выросли на треть при рекордно низкой загрузке

Доходы петербургских отельеров во время чемпионата мира (с 14 июня по 15 июля) выросли на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании Hotel Advisors. Показатель RevPar (средний доход на номер) составил 6022 руб.

При этом во время мундиаля гостиницы стояли с рекордно низкой загрузкой. В среднем удалось сдать 73,2% номеров, что на 16,1 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, крупное спортивное мероприятие в период высокого сезона отрицательно сказалось на спросе на гостиницы: обычные туристы не поехали вовсе, тогда как болельщики снимали номера в основном в дни матчей и соседние даты. Но допустили ошибку и сами отельеры: из-за завышенных ожиданий от мундиаля они установили слишком высокие цены.

По данным Hotel Advisors, цены во время мундиаля подскочили более чем в полтора раза (55,1%). В среднем ночь в отеле Северной столицы обошлась гостям города в 8213 рублей. Сильнее всего выросла стоимость размещения в даты матчей Россия — Египет (19.06) и Бразилия – Коста-Рика (22.06). Средняя цена проживания достигала 10 000 рублей за ночь, что почти на 70% выше результата 2017 года.

Выводы аналитиков превзошли оценки, которые ранее давали участники рынка. Так, директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa Сергей Бульзов предполагал, что средняя стоимость номеров в гостиницах Петербурга во время мундиаля вырастет примерно на треть, а доходность – на 10 – 15%.

При этом отельеры также фиксируют смещение высокого сезона на август и сентябрь: обычные туристы не отказались от посещения Северной столицы, а лишь отложили поездки. В итоге в целом по году гостиничный рынок может рассчитывать на рост доходности на 5%.