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Общество
19.07.2018 16:50
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Минтруда РФ предлагает разрешить увольнение россиян «в связи с утратой доверия»

Норма, разрешающая увольнять сотрудника в связи с утратой доверия, в скором времени может появиться в Трудовом кодексе РФ. 

Изменения разрабатываются в Минтруда, сообщает 19 июля «Росбалт». В ведомстве считают, что установление такой меры поможет дисциплинировать и работодателей, и работников.

«Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьёзнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий», – цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что нельзя допустить, чтобы работников увольняли по этой статье только из-за сведения счётов, мести или неправомерных действий работодателя. 

Пока же в связи с утратой доверия по закону можно увольнять только госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и тех работников, которые обслуживают денежные и товарные ценности. 

В Петербурге в этом году в связи с утратой доверия были уволены 9 человек. Среди них начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Петербургу Галина Герцева, специалист комитета по транспорту Дина Журавлева; старший преподаватель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Алексей Мясников и заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Последний лишился своей должности в конце апреля из-за нарушения закона о коррупции. 

Одним из наиболее громких в стране в связи с утратой доверия стало увольнение главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Напомним, за получение взятки от Игоря Сечина его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей.

 

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