Комитет Госдумы по обороне просит Полтавченко разобраться с вопросом строительства в парке Интернационалистов
Жалоба петербургского отделения Российского союза ветеранов на возможную застройку в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе, направленная в комитет Госдумы по обороне, была рассмотрена и направлена губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой разобраться и найти решение. Об этом 19 июля сообщил «Фонтанке» Павел Швец, один из инициаторов проведения референдума о возможности появления на 3,5 гектарах парка крупного торгово-развлекательного центра с океанариумом.
В Госдуму 22 июня написал генерал-лейтенант Игорь Иванович Ковалев, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов. «Мы считаем, что сквер — это место памяти и скорби, а строительство развлекательного центра в таком месте — кощунство. Жители Санкт-Петербурга, общественные организации города, организации ветеранов Санкт-Петербурга, воины-интернационалисты выступают категорически против застройки парка, но городские власти игнорируют мнение петербуржцев», – говорится в письме.
11 июля Ковалев получил ответ. В нем говорится, что письмо было рассмотрено. «Выражаю Вам искреннюю признательность за патриотизм и активную гражданскую позицию и сообщаю, что в целях изыскания возможного решения обозначенного вопроса материалы направлены губернатору Санкт-Петербурга», – ответил ветерану глава комитета генерал-полковник Владимир Шаманов.
Напомним, идею референдума из-за неопределенности формулировки петербургское законодательное собрание отклонило 4 июля. Вопрос, который жители Купчино предлагали задать горожанам, звучит так: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?»
Справка:
Почти год жители Купчино выходят на акции в защиту парка, где хотят построить торговый центр с океанариумом. Под обращением подписались 10 тысяч человек. Чиновники Смольного не идут на компромиссы. Не смог их поколебать даже отказ «Зенита» от резервного стадиона в Купчино – именно на его место активисты предлагали перенести океанариум. После известия о том, что «Зенит» освобождает площадку, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что это место нужно оставить свободным, так как оно может понадобиться в 2032 году или в 2036-м, если Петербург примет у себя летние Олимпийские игры. В попытке сохранить парк от застройки жители Фрунзенского района приняли решение стать инициаторами референдума. В оргкомитет 14 апреля записались более 500 человек.