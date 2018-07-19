Комитет Госдумы по обороне просит Полтавченко разобраться с вопросом строительства в парке Интернационалистов

Жалоба петербургского отделения Российского союза ветеранов на возможную застройку в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе, направленная в комитет Госдумы по обороне, была рассмотрена и направлена губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой разобраться и найти решение. Об этом 19 июля сообщил «Фонтанке» Павел Швец, один из инициаторов проведения референдума о возможности появления на 3,5 гектарах парка крупного торгово-развлекательного центра с океанариумом.

В Госдуму 22 июня написал генерал-лейтенант Игорь Иванович Ковалев, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов. «Мы считаем, что сквер — это место памяти и скорби, а строительство развлекательного центра в таком месте — кощунство. Жители Санкт-Петербурга, общественные организации города, организации ветеранов Санкт-Петербурга, воины-интернационалисты выступают категорически против застройки парка, но городские власти игнорируют мнение петербуржцев», – говорится в письме.

11 июля Ковалев получил ответ. В нем говорится, что письмо было рассмотрено. «Выражаю Вам искреннюю признательность за патриотизм и активную гражданскую позицию и сообщаю, что в целях изыскания возможного решения обозначенного вопроса материалы направлены губернатору Санкт-Петербурга», – ответил ветерану глава комитета генерал-полковник Владимир Шаманов.

Напомним, идею референдума из-за неопределенности формулировки петербургское законодательное собрание отклонило 4 июля. Вопрос, который жители Купчино предлагали задать горожанам, звучит так: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?»