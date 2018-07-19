Павел Дуров стал одним из самых влиятельных молодых людей по версии Fortune

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в список «40 до 40» журнала Fortune. 33-летний долларовый миллионер из Петербурга, который, впрочем, покинул родину, впервые «засветился» в рейтинге издания. Fortune отмечает, что Дурова пора бы перестать называть «российским Цукербергом», и пишет, что он привлек 1,7 миллиарда долларов для Telegram, а также борется с его запретом в России и Иране.

Дуров стал одним из двух предпринимателей российского происхождения, вошедших в список. Компанию ему составил 24-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum, но, в отличие от Павла, он в списке Fortune появляется еще с 2016 года.

В рейтинге влиятельных молодых предпринимателей также впервые появились певица Риана, глава видеосервиса Vimeo Анджали Суд, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие.