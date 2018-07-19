На неработающей заправке в центре Петербурга полыхнули пары бензина, оператор уехал в больницу

Подземная емкость из-под бензина полыхнула на Херсонском проезде в Петербурге днем 19 июля. Пары обожгли оператора демонтируемой АЗС.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, в процессе «пропаривания» емкости на «Лукойле» замкнул парогенератор. Искра воспламенила пары топлива, которые остались в пустой цистерне объемом 50 кубических метров. К пожару инцидент не привел, но вспышка обожгла оператора. В больницу с ожогами верхней части тела он поехал сам. Чтобы исключить вероятность возгорания, спасатели залили емкость пеной.