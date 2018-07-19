Неподалеку от «Лахта Центра» построят многофункциональный госпиталь за 3,5 млрд рублей

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство амбулаторно-поликлинического комплекса «Мать и Дитя» на 39-м участке Лахтинского проспекта, немного западнее «Лахта Центра». Об этом «Фонтанке» 19 июля сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

«Проект строительства предполагает создание многопрофильного стационара, в котором будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь по различным направлениям, включая применение оперативных малоинвазивных технологий в общей хирургии и других хирургических специальностях», – рассказали в Смольном.

В рамках проекта будет построен медико-генетический центр с широким спектром методов диагностики наследственных заболеваний и пороков развития плода, направленных на снижение перинатальной смертности и заболеваемости. Отмечается, что одним лишь строительством дело не ограничится: группа компаний «Мать и Дитя» за свой счет организует специальную систему обучения кадров на базе лучших вузов страны.

Соглашение о создании госпиталя в Приморском районе было заключено летом 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор филиала компании «МД Медикал Груп Инвестместменс ПЛС». На форуме сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд рублей. Осенью 2017 года городское правительство признало идею строительства комплекса стратегическим инвестпроектом в связи с его солидной стоимостью.