18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +24
$ 63.27р
73.48р
19:07 19.07.2018
Расширенный поиск

Власть
19.07.2018 16:27
Печать

Глава ВТБ Костин: Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью Fox News 19 июля объяснил реакцию Владимира Путина на вопрос о политических убийствах. Журналистка посчитала, что президент России излишне волновался, отвечая на него.

Напомним, Путина спросили, почему «многие его критики оказались убиты». Российский лидер в ответ сказал, что у любого политического лидера есть множество противников. И напомнил об убийстве Кеннеди в США. «А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают», – заявил Путин.

Андрей Костин, комментируя эти слова, рассказал, что в России высокий уровень политической свободы, что позволяет людям выражать свои позиции.

«Да, возможно, эти люди были противниками господина Путина, но ведь они могли быть противниками и каких-то других людей. Я абсолютно убежден, что господин Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов. Я уверен в этом на все 100%. Это однозначно неверное мнение, что господин Путин убивает в России каких-то людей. Это абсолютно фейковые новости», – сказал Костин.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.