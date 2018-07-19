Глава ВТБ Костин: Путин не тот человек, который будет убивать своих оппонентов

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью Fox News 19 июля объяснил реакцию Владимира Путина на вопрос о политических убийствах. Журналистка посчитала, что президент России излишне волновался, отвечая на него.

Напомним, Путина спросили, почему «многие его критики оказались убиты». Российский лидер в ответ сказал, что у любого политического лидера есть множество противников. И напомнил об убийстве Кеннеди в США. «А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают», – заявил Путин.

Андрей Костин, комментируя эти слова, рассказал, что в России высокий уровень политической свободы, что позволяет людям выражать свои позиции.