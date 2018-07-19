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19.07.2018 16:37
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«Ребенок висит!» Как шестилетнюю девочку спасали с восьмого этажа

Молодая женщина ушла из дома, оставив в запертой квартире свою дочь. Девочка надела рюкзак, ролики и свесилась с балкона. Пока пожарные стояли в пробке, на выручку пришел промышленный альпинист.

«Ребенок висит!» Как шестилетнюю девочку спасали с восьмого этажа

кадр из видео/Мегаполис/vk.com

Жителей высотки на улице Генерала Симоняка в Петербурге встревожил женский крик. Молодая мама Лия Лотина пришла из соседнего двора на прогулку с детьми и увидела шестилетнюю девочку, стоящую на карнизе между восьмым и девятым этажами.

«Пока мы шли из соседнего двора, я слышала детский плач. Подняла голову, а там ребенок висит. Мне так сперва показалось, что она руками держится. Девочка была в шлеме, с рюкзаком, с одним роликовым коньком на ноге, второй валялся внизу. Я растерялась и всё забыла, забыла, кому и куда звонить, убрала телефон и начала кричать во весь голос: «Помогите! Спасите пожалуйста! Ребенок висит на балконе!» – вспоминает Лия.

Жильцы повыглядывали из окон.

«Я спросил у девушки, что случилось. Она показала рукой на дом и прокричала: «Ребенок висит!» – вспоминает 51-летний Оганес Карлосович. – И началась суматоха. Я с другими соседями побежал на восьмой этаж вскрывать дверь в квартиру. Ничего не получалось, а потом и вовсе оказалось, что та квартира на девятом этаже. Мы потеряли много времени.

Пока стихийная спасательная операция разворачивалась в доме, на улице тоже кипела активная работа по вызволению девочки.

«Соседи растянули одеяло под балконом на случай, если девочка сорвется. Мужчина с нижнего этажа даже кинул нам надувной матрас и подушки. Все начали звонить спасателям, в это время ребенок все больше плакал и звал на помощь», – рассказывает Лия Лотина.

Девочку поддерживали дети 12 – 14 лет.

«Они кричали: «Держись, держись! Ты молодец!» – вспоминает еще один очевидец спасательной операции, Виолетта Иванова.

На Генерала Симоняка после звонка жильцов выслали выдвижную лестницу, которая могла бы достать до девятого этажа. Но она, как сообщили в ГУ МЧС Петербурга, застряла в пробке, добираясь из другого района. В местной пожарной части лестницы нужного размера не оказалось.

К счастью, на крики о помощи отреагировал 24-летний монтажник Феликс Гурин, работавший на соседнем доме. Он за минуты добрался до крыши второго корпуса и, как рассказали «Фонтанке» в его компании, за считанные секунды зафиксировал снаряжение и спустился до балкона.

Спасатели приехали через десять минут после вызова и присоединились к жильцам. Выломали входную дверь.

«Мы вбежали в квартиру со спасателями и полицейским, и как раз промышленный альпинист дотянулся до ребенка и передал его нам. Я так обрадовался! Очень крепко девочку обнял, похвалил ее, сказал, что она молодец – так долго продержалась. Не знаю, сколько точно по времени, каждая секунда казалась вечностью, но минут 30 – 40 точно!» – говорит Оганес Карлосович.

В ТСЖ «Гермес» рассказали, что семья девочки переехала в дом месяц назад, мама ищет работу. Сегодня утром она ушла на собеседование, предварительно закрыв окна и лоджию.

Дознание Кировского района проводит в отношении матери проверку по статье 125 УК «Оставление в опасности». Если уголовное дело не возбудят, на женщину составят административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

По данным «Фонтанки», у девочки имеются особенности развития, она наблюдалась у специалистов, в том числе в детском саду. Прокуратура Кировского района начала свою проверку по исполнению педагогами своих обязанностей.

Общественность и работодатель славят Феликса Гурина. Его отправили в заслуженный отгул, а по итогам месяца выпишут премию.

Олеся Михайлова,

«Фонтанка.ру»

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