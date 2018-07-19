Маршрутка у села Колотов Буерак влетела в тормознувшую из-за «встречки» фуру. Много пострадавших

Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Саратовской области. Госпитализированы пятеро.

Как сообщают «Новости Саратова», авария произошла утром 19 июля на 342-м километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград, недалеко от поворота на село Колотов Буерак. По предварительной версии, в полуприцеп большегруза «Вольво» врезался микроавтобус «Мерседес» транспортной компании «Властелин», направлявшийся из Саратова в Красноармейск. Как говорят, водитель большегруза резко тормознул из-за легковушки, вылетевшей на встречную полосу при обгоне. А ехавший следом водитель микроавтобуса отреагировать не успел.

Саратовское издание «Четвёртая власть» приводит другую версию, озвученную главой района. По его словам, водитель микроавтобуса пошёл на обгон, но не успел завершить манёвр и столкнулся на встречной полосе с фурой.

Пять человек доставлены в больницы Саратова, троим оказана помощь на месте. Детей среди них нет. Из госпитализированных четверо находятся в состоянии средней степени тяжести и одна женщина в тяжёлом состоянии.

По словам водителя, в салоне находились 10 пассажиров. К месту аварии подъехал другой микроавтобус, который довёз остальных пассажиров до Красноармейска.

Видео: YouTube/Регион 64