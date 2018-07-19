Олимпийский призер фигурист Денис Тэн погиб в Казахстане, защищая машину от воров

Двое похитителей пытались снять зеркала с машины фигуриста Дениса Тэна в Казахстане днем 19 июля. В драке с ворами спортсмен получил рану бедра и через несколько часов скончался в больнице.

Бронзовый призер сочинской Олимпиады умер в возрасте 25 лет из-за потери крови. Воров возле своей машины он застал около трех часов дня по алма-атинскому времени (полдень по Москве). Во время потасовки, как сообщает издание informburo.kz со ссылкой на местную полицию, его дважды ударили ножом. Скорую на перекресток улиц Курмангазы и Байсеитовой вызвали прохожие, фигурист потерял много крови, в больницу его доставили в состоянии клинической смерти.

«Уже на этапе "скорой помощи" началась сердечно-лёгочная реанимация. В течение двух часов она непосредственно проводилась и у нас в стационаре. Пациент уже был полностью подготовлен к оперативному вмешательству, но отсутствие уровня сознания и нахождение в клинической смерти – до операции дело не дошло. В течение 2,5 часов шла усиленная реанимация», – цитирует издание и.о. главврача больницы Ержана Куттыгожина.

Денис Тэн – казахстанский фигурист-одиночник, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. На Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль, в 2013 году получил серебро на чемпионате мира, в 2015 году на этих же соревнованиях взял бронзу. В своей стране пять раз выигрывал первенство.