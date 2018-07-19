«Вы там одурели со своим правительством?» Как Госдума пенсионную реформу запускала

Закон о повышении пенсионного возраста назвали предательством России и приняли в первом чтении. Расслабьтесь, это не реформа, это новая философия, успокоила партия власти.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Пленарное заседание нижней палаты парламента 19 июля прошло под крики протестующих. На подступах к зданию на улице Охотный Ряд они встречали плакатами «Хватит обманывать» и «Нет реформе». Из зала им вторили депутаты трёх партий, но до конституционного большинства докричаться не могли. И все их «не доживут», «нельзя», «отложим» разбивались о гипнотизирующее «по тысяче в месяц, двенадцать тысяч в год». В конце концов партия власти знает: каждый мечтает работать до ста.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Непростое для Думы заседание началось с предсказуемого: «А давайте не будем?» Снять вопрос с повестки с ходу предложил Олег Шеин: внятных аргументов нет, удар по демографии, потому что рожать некому, да и вообще закон – антироссийский, не увидел плюсов справедливорос.

На том же настаивал и депутат от КПРФ Олег Смолин, но зашёл с другой стороны.

«Предлагаю отложить рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе до того, как президент выскажет свое мнение», – заявил он и напомнил, что в 2005 году Путин был резко против, а сейчас отмалчивается.

«Олег Николаевич, у вас же огромный депутатский опыт, – упрекнул председательствующий в Госдуме Вячеслав Володин. – С такой формулировкой вы нарушаете регламент».

Формулировка на голосование так и не прошла, но смолинское «а вдруг он наложит вето, и мы будем в дураках», видимо, впечатлило. Как и в случае с Шеиным, это предложение отклонили, но с меньшим перевесом.

Начинать пришлось как есть: без президента и даже без председателя правительства. Вместо Медведева, которого, очевидно, пожалели, инициировавший закон орган представлял министр труда Максим Топилин. Оригинальным он не был и в очередной раз повторил, что уже со следующего года пенсии будут увеличены в среднем на тысячу рублей в месяц, а это уже двенадцать тысяч в год.

«Мы же на перспективу хотим, – удивился он чужому непониманию. – Хотим увеличить пенсию неработающим пенсионерам так, как никогда в нашей истории не увеличивали».

Да и пора уже менять систему, в основе которой ещё разработки фон Бисмарка. Она, говорит Топилин, работает, но средства есть только на поддержание, а хочется поощряемого президентом «прорывного». При Бисмарке же и условия были другие, и труд тяжелее, и жизнь короче. Представителям партии власти германский канцлер полюбился особо, и его фамилию на заседании поминали ещё не раз.

«Продолжительность жизни здесь вообще ни при чём, – запротестовал содокладчик от ЛДПР Ярослав Нилов. – Можно жить долго, но быть неработоспособным».

Досталось от него и особо подчёркнутой Топилиным преференции: на два года раньше выходить на пенсию людям, у которых стаж составляет 40 – 45 лет.

«Это только страховой период. Значит, минус армия, минус дети, минус больничные, и работать с 16 лет начинать. Кто на это согласится? – разоблачил он льготы и словно сдулся: – Но это моя позиция, а комитет-то "за"».

Не было единства и в думском комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

«Звонят, присылают телеграммы, письма. Говорят: вы там в Думе совсем одурели со своим правительством? – поделился наболевшим его председатель Николай Харитонов. – Один человек мне сказал, что этот закон – как четыре часа 22 июня. Народ праздновал чемпионат, а здесь так вероломно, без предупреждения. Я против, хотя комитет "за"».

Выбор даты для объявления о пенсионной реформе настораживал не только депутата от КПРФ, но и лидера партии. По словам Геннадия Зюганова, за футбольной шумихой правительство забило гол всей стране и одновременно два – президенту.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Поразительный цинизм, удар под дых стабильности и по бабушкам, печальная судьба женщин, лишённых возможности рожать до 25 лет и вынужденных искать нищенскую работу под 60, когда и в 45-то уже удаётся с трудом. Зюганов, казалось, может говорить долго, но закончил роковым: «Не принимайте. Вам дети и внуки не простят». Кафедру Владимиру Жириновскому он уступил под аплодисменты.

«Самокат, самогон и самодержавие. Мне нравятся эти слова», – ушёл в сторону лидер ЛДПР. И прежде чем перейти к насущному, не удержался от комментария в сторону депутата от «Справедливой России», который предлагал заставить работать мажоров, проституток, наркоманов и алкоголиков. Оказалось, что некого. По крайней мере, в столице.

«Не знаю, как в Петрограде, но у нас в Москве я ни одной не видел, – признался Жириновский и неожиданно припечатал: – В России нет алкоголиков, проституток и наркоманов. У нас хорошие люди».

ЛДПР, конечно, с народом, все проблемы которого начались с убийства царя и только нарастают.

«Я все время у вас рядовой, начальники другие, поэтому бардак в стране, – подсказывает выход Жириновский и припоминает Америку: – Вот там Трампа выбрали, а американцы ведь не дураки».

«90% наших граждан против этого закона. 337 депутатов от ЕР проголосуют "за", а 90% населения против. Какой же это общественный договор?» – взывал к разуму председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Это был десятый из его контраргументов, но с прогнозом он промахнулся.

«За» пенсионную реформу проголосовали 328 человек из 450. Кнопку «против» нажали 104 человека. Столько же в нижней палате депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». «Единая Россия» должна была поддержать закон единогласно, но у некоторых депутатов не закончился отпуск, Сергея Железняка будто бы именно 19 июля подвело здоровье, а Наталья Поклонская и вовсе саботировала распоряжение. Единственная противница реформы в рядах «единороссов» теперь рискует поплатиться должностью главой думской комиссии. Варианты воздействия пока рассматривают.

«Принято», – поспешно подытожил Володин и без перерыва перешёл к следующим вопросам.

Как к этому относиться, сегодня подсказали. Монотонно отбивающий удары фракционных меньшинств Топилин вместе с партией власти развёл руками: альтернативы нет, смиритесь. Ведь это не реформа, это новая страница, новая философия жизни и отношения к труду, здоровью. В «Единой России» знают: человек мечтает не о пенсии, он хочет быть компетентным и работать лет до ста.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»