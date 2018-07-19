СКА сэкономил миллиард. Что происходит?

Хоккейный клуб СКА затеял самую масштабную за последние годы перестройку. Уходят многолетние лидеры, вместо них приходят малоизвестные игроки, а тем, кто все-таки остался, предлагаются заниженные контракты. О ситуации в клубе рассказывает «Фонтанка».

ХК СКА/ska.ru

Если бы то, что произошло со СКА в это межсезонье, произошло с любым другим клубом КХЛ, это была бы катастрофа. В НХЛ такое точно стоило бы генеральному менеджеру клуба своего места. Но у СКА слишком огромный кадровый запас – над этим там работали все последние годы. И все-таки даже для петербуржцев такие потери не пройдут даром.

Одни бегут в НХЛ

Вдумайтесь: команду покинули не просто семь хоккеистов, а семь ведущих игроков – вратарь Микко Коскинен, защитники Егор Яковлев и Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, Сергей Широков и Патрик Торесен. Почти третья часть команды.

Куда можно бежать из СКА – клуба, где самые большие зарплаты в КХЛ и где каждый год борются за Кубок Гагарина? В основном в НХЛ. Как бы ни старались в самом СКА создавать идеальные условия, молодежь все равно грезит заокеанской лигой, а ветераны, уже там побывавшие, мечтают вернуться. Отчасти виноваты и сами армейцы, годами скупавшие лучших хоккеистов у конкурентов. Спортсмены с амбициями не горят желанием играть в лиге, где финалисты одной из двух конференций известны еще в сентябре.

В последние несколько лет из СКА в НХЛ каждое межсезонье уезжают один-два игрока. В этот раз таких трое. Главная звезда – Илья Ковальчук – перешел в «Лос-Анджелес Кингз». Ковальчук никогда не скрывал, что хочет вернуться в НХЛ, даже когда в 2013 году только-только уехал оттуда и подписал полноценный контракт со СКА.

«Я не забыл о Кубке Стэнли. Эта цель есть. Мне всего 30 лет, у меня еще все впереди», – говорил Ковальчук в том году.

В России Илья провел отличные пять лет: дважды выиграл со СКА Кубок Гагарина и добыл долгожданное золото Олимпиады в составе сборной России. Были и плохие моменты, но в целом у Ковальчука должны остаться хорошие воспоминания о Петербурге. Здесь его по-настоящему обожали. Чуть ли не каждый второй игровой свитер в официальном магазине СКА покупался с его фамилией на спине. Ковальчук отвечал на это взаимностью – играл красиво, результативно и вел команду к титулам. Сейчас Ковальчуку уже 35 лет, но он по-прежнему востребован в НХЛ. Лучше всего об этом говорит 3-летний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму 18,75 млн долларов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, в отличие от Ковальчука, покидал НХЛ не по своей воле. В результате семейной ссоры супруга хоккеиста оказалась в больнице Лос-Анджелеса, а сам хоккеист — на 45 дней в тюрьме. Дальше были депортация и переход в СКА. Год без хоккея не прошел бесследно. Войнов долго вкатывался, но в итоге тоже занял почетное место в числе лидеров петербургской команды. Все три сезона, что Войнов провел в СКА, североамериканские инсайдеры писали о желании элитного защитника вернуться в НХЛ. Как только с Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии, хоккеист тут же рванул обратно. Не остановила его даже неопределенность: ни один клуб НХЛ пока с ним не подписал контракт, но СКА официально уже простился с Вячеславом.

От других отказываются сами

У 26-летнего Егора Яковлева третья история. В НХЛ он еще не был, но ждут там его давно.

«Всему свое время. Мы с Юрием Леонидовичем (Николаевым, агентом хоккеиста. – Прим. ред.) поговорили, после чего пришли к общему мнению, что пока лучше остаться в России», – объяснял Яковлев решение перейти из «Локомотива» в СКА, а не уезжать сразу в Северную Америку.

Теперь Яковлев будет играть в «Нью-Джерси Девилз».

Вернулся в НХЛ финский вратарь СКА Микко Коскинен. Голкипер подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» с годовым окладом в 2,5 млн долларов.

Вадим Шипачев, наоборот, уже свои силы в НХЛ попробовал. От этой попытки его не удержала даже зарплата в 200 млн рублей в год, которую ему предлагали в СКА перед отъездом летом 2017-го. Получилось так себе. Обратно он вернулся спустя всего три месяца и получил в Петербурге почти унизительные 30 млн. Говорят, руководство армейского клуба сильно обиделось на Шипачева. Потом была странная поездка на Олимпиаду, где Вадим оказался не нужен уже после первого же матча.

Мастерство и опыт Шипачева могли бы пригодиться СКА в нынешней ситуации. Нападающий говорил, что он и сам до последнего рассчитывал на новый контракт, но армейцы так ничего и не предложили ему. Хотя статистика Шипачева в прошлом сезоне КХЛ была по-прежнему на высоком уровне: 25 очков в 22 матчах регулярного чемпионата и 11 очков в 14 матчах плей-офф. Теперь лучший российский центральный нападающий будет играть в московском «Динамо» с достойной своего уровня зарплатой в 120 млн рублей в год.

Но если в случае с Шипачевым могли сыграть эмоции боссов СКА, то переход третьего бомбардира прошлого регулярного чемпионата в составе армейцев в омский «Авангард» трудно понять сразу. Раньше такими хоккеистами в Петербурге без особых причин не разбрасывались. Они либо уезжали в НХЛ, либо, если это легионеры, возвращались на родину. Так, например, произошло три года назад с норвежским форвардом Патриком Торесеном. По ходу прошлого сезона Торесен вернулся, но договориться о новом контракте не смог и вновь уехал домой. Широков же, как и Шипачев, после отъезда Ковальчука мог бы легко занять место в первом звене двукратного обладателя Кубка Гагарина, но вместо этого Сергей будет забивать за омичей.

Сомнительные сделки

Новички пока вызывают скорее недоумение. Ни одно из приобретений нехарактерно для СКА. Даже подписание первого номера драфта-2012 НХЛ Наиля Якупова – звучит громко, но в реальности это очень сомнительная сделка. Шесть лет назад воспитанник нижнекамской школы хоккея считался главным российским талантом со времен Овечкина и Малкина. Якупов был выбран под первым номером после сумасшедших двух сезонов в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) – одной из сильнейших канадских юниорских лиг. Там он стабильно набирал почти по 1,5 очка за игру, но переход во взрослый хоккей дался очень тяжело. Начиная играть за выбравший его «Эдмонтон Ойлерз», Наиль был неплох, но это точно не та характеристика, которая должна звучать в адрес первого номера драфта. 31 очко в 48 играх первого сезона – не на это рассчитывали «нефтяники». В дальнейшем его результативность только падала, а игра в обороне и вовсе становилась просто ужасной. Можно было бы сказать, что Якупову не повезло с командой, но два обмена – сначала в «Сент-Луис Блюз», потом в «Колорадо Эвеланш» – ничего не изменили.

Североамериканские СМИ время от времени составляют списки главных провалов на драфте. Якупов почти всегда оказывается в них на первых местах, и так будет еще очень долго.

«Он играет так, будто его преследуют пчелы. Когда он на льду, кажется, что происходит много всего, но результата нет. Якупов не очень хорошо читает игру, не понимает, где ему надо быть на площадке. Ограниченные способности в чтении игры – это главная характеристика этого форварда», – дал оценку российскому хоккеисту комментатор TSN Рэй Ферраро в июне 2017-го. Другой канадский эксперт, Дон Черри, как-то назвал манеру игры Якупова трусливой.

Для самого 24-летнего Якупова переход в СКА, скорее всего, последний шанс перезапустить карьеру. Для СКА это большой риск. 65 млн рублей в год – для российского хоккеиста в КХЛ не самые большие деньги, но даже эта сумма пока выглядит большим авансом игроку.

Очень спорно решение взять взамен ушедшего Коскинена шведского вратаря Магнуса Хелльберга из китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». У шведа хорошая статистика, он несколько раз признавался лучшим вратарем недели, получал хорошую прессу и положительные отзывы от соперников (в том числе его хвалил бывший главный тренер СКА Олег Знарок). Другое дело, что при живом и здоровом Игоре Шестеркине брать легионера – странная затея. Шестеркин уже второй год подряд делом доказывает, что способен стать основным вратарем. Приход Хелльберга вряд ли обрадует 22-летнего российского вратаря. Иностранных голкиперов в КХЛ редко берут на роль сменщиков.

Последним более или менее серьезным приобретением можно считать 28-летнего защитника Василия Токранова – одного из ведущих оборонительных игроков казанского «Ак Барса» в прошлом сезоне. Контракт с ним подписан на четыре года – по 70 млн за сезон. Проблема только в том, что на высоком уровне Токранов сыграл пока только один сезон – прошлый. Несмотря на возраст (всего через две недели ему исполнится уже 29), Токранов, будучи воспитанником татарстанского хоккея, стабильно играет за основу родного «Ак Барса» только последние три сезона.

Все остальные новобранцы СКА даже с большой натяжкой не вписываются в философию армейцев с Невы прошлых лет. Ни одного по-настоящему звездного имени или хотя бы хоккеиста на уровне Евгения Гусева, каким он был до перехода в СКА, – лидера «Салавата Юлаева» с гигантским потенциалом. Все остальные – молодежь, которой только предстоит раскрыться, и то если повезет. Например, 24 летний защитник Ярослав Дыбленко два года назад тащил московский «Спартак». В 2017-м уехал в Северную Америку, но так и не смог подняться выше АХЛ – фарм-лиги НХЛ. 24-летний Алексей Бывальцев — главная ударная сила хабаровского «Амура» в прошлом сезоне (43 очка в 56 матчах), но до этого ничем особенным не выделявшийся. То же самое можно сказать про 27-летнего Олега Ли, также пришедшего из «Амура». Вернулся из командировки в московский «Спартак» молодой гренадер Александр Дергачёв.

Попытка влезть под потолок

Глядя на все это, с трудом узнается прежний СКА. У петербуржцев кончились деньги? Нет.

Скорее, армейцы готовятся к введению потолка зарплат в КХЛ, который в декабре 2017-го анонсировал президент лиги Дмитрий Чернышенко. Сейчас каждый год потолок будет снижаться и становиться все жестче. К 2020 году максимальный бюджет клубов должен составить 600 миллионов рублей. За счет бонусов в контрактах хоккеистов можно будет выходить за потолок зарплат — но не более, чем на 20 процентов. Бюджет СКА в прошлом сезоне составлял 2,5 млрд рублей и был самым большим в лиге. За счет семерки ушедших лидеров СКА мог сэкономить почти миллиард. Из неофициальных источников известно, что с некоторыми оставшимися ведущими игроками были переподписаны контракты на сниженных на 15 – 20 процентов условиях. В их числе защитник Антон Белов и нападающий Сергей Плотников. Даже заниженное предложение СКА никто перебить не смог, и игрокам пришлось согласиться. Это определенно будет новый, очень непривычный СКА, но по-прежнему очень опасный и могущественный. Расслабляться соперникам рано.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»