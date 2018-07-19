Главный синоптик Петербурга: пик жары пройден

Африканская жара уходит из Северной столицы России. В конце недели горожанам обещают тёплую погоду, но уже без экстремальных температур.

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов 19 июля, пик жары пройден.

«В ближайшие дни будет тепло, но с кратковременными дождями и облачностью, поэтому к 30 градусам температура подбираться не будет», — заверил он.

Согласно прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, с пятницы по воскресенье в городе на Неве будет 25 – 27 градусов, по ночам – 19 – 20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

Тридцатиградусная жара испытывала жителей города на Неве почти неделю.