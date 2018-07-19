Единороссы думают, как наказать Поклонскую за голосование против пенсионной реформы

На президиуме фракции «Единой России» в Госдуме обсудят решение Натальи Поклонской голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как пишут «Ведомости», об этом 19 июля заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

«У нас было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты по ней в рамках наших полномочий. Она — руководитель комиссии по доходам», — цитирует издание его слова.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении закон о пенсионной реформе. «За» проголосовали 328 депутатов — все из фракции «Единой России». Против высказались «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — 104 голоса. Наталья Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против закона. Еще восемь представителей партии власти, в том числе Виталий Милонов, в Госдуму сегодня не пришли по различным причинам. В СМИ пишут, что Сергей Железняк, например, сделал это сознательно, и ему могут угрожать за это санкции.

Поклонская заявила, что пенсионная реформа необходима, но в другом виде. Ко второму чтению она пообещала внести свои поправки к законопроекту.

Напомним, закон предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет – для женщин (к 2034 году).