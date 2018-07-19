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Финляндия
19.07.2018 15:59
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Финский президент после саммита Трампа и Путина перевёл дух в соседнем баре

Социальные сети обсуждают очередной случай с финским президентом, когда он ведёт себя как самый простой человек. После того как саммит 16 июля в Хельсинки закончился, а Владимир Путин и Дональд Трамп отправились домой, Саули Ниинистё вместе со своими помощниками отправился в бар через дорогу от резиденции, чтобы отдохнуть после напряжённого дня, когда всё внимание было приковано к встрече президентов РФ и США в его стране. Сидящими на террасе за прохладительными напитками Ниинистё и его коллег запечатлели на фото.

Подпись: Наконец-то эти [нехорошие] трезвенники уедут и я смогу выпить. И потом я им такой: «Прекратите спорить и помиритесь уже» (пьяным языком).

По данным Helsingin Sanomat, финский президент был в баре рядом с президентским дворцом, где и проходил саммит. «Это был неофициальный момент между президентом и людьми из его кабинета после долгого дня приятным летним вечером. Вот и весь комментарий», – сказала директор по связям с общественностью канцелярии президента Катри Макконен.

Обычно хотя бы один охранник сопровождает лидера Суоми. Во время своего первого срока Ниинистё посетовал, что даже на прогулку со своей собакой Ленну он не может выйти без секьюрити. На свежем фото рядом тоже сидит охранник.

Стоит отметить, что имидж финского президента отчасти строится на непосредственности и близости первого лица страны к народу: он сам забирает новорождённого ребёнка из самого обычного роддома, ходит в супермаркет за подгузниками, занимается подсчётом детёнышей сайменской нерпы, играет в хоккей на открытых катках, летает на рейсовых самолётах. Финноязычное же издание 19 июля даже опубликовало новость о баре на английском, противопоставив при этом Ниинистё Путину и Трампу: «Разница между финским президентом и его коллегами из США и России стала очевидной вечером в понедельник».


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