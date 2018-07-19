На Кирилловской и Мытнинской у домов пропали исторические ворота

Жители дома на Кирилловской улице, 18, пятого июля обнаружили, что их исторические ворота (здание построено в 1906 году) исчезли. 18 июля в приемную ГУ МВД отправилось заявление о преступлении, а 19-го тревогу стали бить градозащитники из петербургского ВООПИиК, которые сообщили о случившемся в КГИОП.

Как рассказала «Фонтанке» жительница дома Наталья, за неделю до пропажи в их дворе укладывали плитку. После чего обитатели дома заметили двух человек, одетых в оранжевую рабочую форму, которые спиливали ворота с помощью болгарки.

Беспокойства у очевидцев это не вызвало, так как после укладки плитки ворота немного перекосились; люди были в курсе, что ворота должны были ремонтировать.

«Человеческая психология, сами знаете. Видишь человека в форме и думаешь, что все законно», – говорит Наталья.

По ее словам, недавно на 31-м доме по Мытнинской улице произошел аналогичный случай: через некоторое время после укладки плитки во дворе с арки дома пропали исторические ворота.

В ЖКС о похитителях ничего не знают. Домоуправ Ольга Владимировна объяснила «Фонтанке», что ворота должны были приподнять и поставить на место, но «не успели».