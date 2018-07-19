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Фонтанка-SUP
19.07.2018 17:16
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«Фонтанка-SUP-2018»: карнавал супергероев 12 августа

12 августа в городе на Неве пройдет ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» под уже традиционным девизом: «В Питере — плыть».

«Фонтанка-SUP-2018»: карнавал супергероев 12 августа

«Фонтанка-SUP» – это яркий речной карнавал, который проходит в Петербурге в третий раз. Праздник стал настоящим символом Петербурга и одним из самых ожидаемых событий лета для всех любителей сапсерфинга, желающих приобщиться и сочувствующих.

Организатор фестиваля – интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

Официальный сайт события: http://fontankasup.ru.

Мы ожидаем несколько сотен сапсёрферов в ярких костюмах на паддлбордах. В их распоряжении окажутся более 8 километров рек и каналов в историческом центре Петербурга.

«В этом году организаторы выбрали оптимальный маршрут из всех возможных по соотношению живописности, течений и расстоянию, – рассказывает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков. – Эта трасса абсолютно по силам не только опытным саперам, но и начинающим».

Старт в 10.30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив павильона Росси.

Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. 

Около 13.00 на Итальянском мосту у Спаса на крови карнавал встретят Адмирал фестиваля «Фонтанка-SUP-2018» и почетные гости праздника. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси в районе 13.30.

Тема фестиваля «Фонтанка-SU-2018» – Карнавал Мира.

"Фонтанка.ру"

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«Чемпионат завершен, но страна так зарядилась всеобщим кутежом, что мы предлагаем продлить идею участия всех стран, культур и сделать в этом году собственный Карнавал Мира. Потому что праздник в городе должен быть всегда. Счастливые лица прохожих и участников фестиваля станут нам лучшей наградой», – считает куратор фестиваля Дмитрий Шмелев. 

В мифах, сказках и комиксах каждого народа есть свои супергерои – они охраняют Мир и борются со Злом.

Именно им – самым разным положительным персонажам всех времен и народов: от богатырей до суперменов, – «Фонтанка-SUP» и предлагает 12 августа встретиться в карнавальном шествии на петербургской воде.

Организаторы праздника также запускают массовый фотоконкурс, в котором призывают по тегу #фонтанкаsuperhero выкладывать свои фото на паддлборде из любых, а лучше – самых необычных точек земного шара, где доводилось побывать на сапе.

Кроме всеобщего веселья участники карнавала на воде получат шанс выиграть призы от партнеров и спонсоров фестиваля – за лучший костюм, оформление доски, командное выступление или за скорость.

«Фонтанка-SUP-2018»: карнавал супергероев 12 августа

В прошлом году главный приз фестиваля забрал Кирилл Анисимов в костюме синего динозавра. Зрители оценили его за целеустремленность – несколько раз за маршрут динозавр падал в воду, но снова вставал и продолжал движение. За волю к победе и оригинальность костюма участник получил сразу два крупных приза от партнеров фестиваля. Призовой фонд «Фонтанки-SUP-2018» организаторы пока держат в секрете и объявят в аккаунтах социальных сетей мероприятия в ближайшее время. Следите за новостями.

«Фонтанка-SUP» – это уникальная возможность совершить путешествие по рекам и каналам в самом центре Петербурга на фестивале сапсёрфинга. Интернет-газета «Фонтанка.ру» приглашает всех желающих присоединиться к старту 12 августа в 11:00 на Мойке, у павильона Росси. Регистрация обязательна.

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2018»

 Официальный партнер – Компания  VICTORIA STENOVA

 Стратегический партнер -  Группа «Эталон»   


© Фонтанка.Ру
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