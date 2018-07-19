Загородный рынок элитных коттеджей пустился в рост и показал лучшие показатели за три года

Загородный рынок элитной недвижимости в Петербурге после длительной стагнации существенно оживился, констатируют аналитики из Knight Frank St.-Petersburg.

За I полугодие 2018 года на рынок вышли пять элитных коттеджных поселков — два класса А и три класса В, говорится в отчете компании от 19 июля. В секторе коттеджей класса В было продано в 2 раза больше домов, чем за аналогичный период 2017 года. Росла и стоимость предложения, и средний бюджет покупки. По итогам первой половины 2018 года средний бюджет покупки в классе А – 55,6 млн рублей, что больше на 40% по сравнению с концом прошлого года. В классе В средний бюджет покупки вырос на 21% и составил 19,5 млн рублей.

В результате по сравнению с итогами 2017 года число коттеджных посёлков в классе А увеличилось на 27%, а свободное предложение – на 9%. В классе В количество посёлков увеличилось на 11%, а свободное предложение – на 8%. «Данные результаты являются наилучшими на загородном первичном рынке за последние 3 года», – сообщают в компании.

В классе А средняя стоимость предложения составила 60,1 млн рублей, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 11%. В классе В новые объекты незначительно повлияли на средний показатель стоимости, которая составила 23,7 млн рублей и осталась на уровне конца прошлого года.

Вторичный рынок элитных загородных домов тоже разогревается, говорят аналитики: предложение выросло на 3%, особенно в Приозерском и Курортном районах.