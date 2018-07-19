Путин: Могущественные силы в США «впаривают» своим гражданам трудноперевариваемые в нормальной логике истории

Российско-американские отношения по многим параметрам сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. Об этом 19 июля заявил Владимир Путин на встрече с российскими послами.

Он уточнил, что обсуждал эти проблемы в Хельсинки с Дональдом Трампом. «Конечно, было бы наивно полагать, что проблемы, копившиеся годами, будут решены за несколько часов. Но на это никто и не рассчитывал. Тем не менее полагаю, что путь к позитивным изменениям всё-таки начат», – рассказал Путин. Встречу с президентом США он назвал «в целом успешной».

Однако итоги этой встречи в Америке пытаются дезавуировать, заявил российский лидер. И решил сказать «несколько слов «совсем от себя». По словам Путина, в США «есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке». Жертвовать эти силы готовы также интересами своих союзников — например, Израиля. «Ведь мы говорили, в том числе, и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует», – добавил Путин.

«В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: «жалкие, ничтожные люди». Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» – извините за моветон – своим гражданам, миллионам своих граждан, различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать», – подытожил президент России.

И добавил, что, несмотря на все это, Россия готова к сотрудничеству с США «на равноправной, взаимовыгодной основе».