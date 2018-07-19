Дама на «Коле» пошла на обгон там, где это запрещено. Ранены двое

Серьёзное ДТП произошло на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе Ленинградской области днем 19 июля.

По данным «Фонтанки», в 11:10 на 65-м километре трассы 33-летняя водитель Nissan Primera при совершении обгона на участке, где обгон запрещён, столкнулась с попутным Toyota RAV4. За рулём «Тойоты» находился мужчина 77 лет.

Машины получили сильные повреждения. Госпитализированы оба водителя: мужчина в состоянии средней степени тяжести, а женщина – в тяжёлом состоянии.