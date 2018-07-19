В Калининграде ФСБ задержала по подозрению в госизмене специалиста по Прибалтике

В Калининграде по подозрению в государственной измене задержана местная жительница Антонина Зимина. В оперативных мероприятиях принимала участие группа захвата ФСБ.

Как рассказал телеканалу «Дождь» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов 19 июля, Зимину задержали несколько дней назад в Калининграде, а после доставили на самолёте в российскую столицу. Какие именно преступные действия ей вменяются, неизвестно.

Сейчас Антонину Зимину содержат в одиночной камере в «Лефортово» (суд арестовал ее). «Когда мы её посещали, она попросила, чтобы к ней для обследования зашёл терапевт», – сообщил Ионов и добавил, что задержанная находится в подавленном состоянии.

Зимина — бывший директор автономной некоммерческой организации «Балтийский центр диалога культур» (основной вид деятельности — организация конференций и выставок). Центр был зарегистрирован 22 апреля 2016 года. Сейчас, согласно данным системы СПАРК, организацией руководит Константин Антонец, муж задержанной. Он отказался разговаривать с корреспондентом «Фонтанки».

Подозреваемая также является независимым экспертом члена Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте фонда в числе её профессиональных интересов указаны «идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ».