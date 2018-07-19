«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики, Министерством промышленности и торговли Республики, промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, коммерческими организациями, региональными и отраслевыми кластерами и технопарками, заинтересованными в партнёрстве с Концерном.

В рамках встречи рассмотрены вопросы развития партнёрства и установления деловых контактов по выпуску гражданской продукции, применимой на рынках В2В и В2G.

Правительство Удмуртской Республики поддережет совместные инвестиционные проекты через предоставление льготных займов от Регионального фонда развития промышленности.

«Сегодняшняя встреча стала продолжением совместной системной работы по расширению возможных рынков сбыта продукции предприятий нашей республики, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин. – Мы достаточно быстро смогли договориться о таком визите. И вот уже два дня представители «Алмаз-Антея» работают в республике. Вчера они были на Концерне «Калашников». Сегодня у них расширенная встреча с руководителями предприятий, где мы рассказали о возможностях стать партнёром большого концерна, объединяющего десятки компаний по всей стране. И эту работу будем продолжать. Мы заинтересованы в том, чтобы потенциальные партнёры больше узнали о потенциале нашего региона».

Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по производственно–технологической политике Александр Ведров также отметил важность встреч с удмуртскими производственниками. Он подчеркнул, что у Концерна имеется большой опыт работы с региональными предприятиями, специалисты «Алмаз-Антея» готовы им поделиться с целью развития взаимовыгодного сотрудничества.

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