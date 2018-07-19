«Полтава» ко Дню ВМФ дойдет до Кронштадта

Спущенный на воду в День города линкор «Полтава» примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Корабль в скором времени отправится в Кронштадт.

Об этом сообщает на странице в Facebook 19 июля одноименная верфь. На судне уже установлены части мачт, в ближайшие дни подготовка закончится, и корабль отправится в Кронштадт. «Сейчас идёт активная подготовка корабля к празднику. На «Полтаву» уже установили колонный мачт (нижний ярус мачт), а к концу этой недели стеньги (второй ярус мачт) уже будут на штатных местах. Впереди установка и обтяжка стоячего такелажа стенег», – описывают фронт работ сотрудники верфи.

В связи с подготовкой к параду экскурсии на «Полтаву» приостановлены.

Напомним, репетиции парада в Петербурге и Кронштадте идут полным ходом. Самые большие участники праздника – подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» – вошли в гавань Котлина на рассвете 19 июля.