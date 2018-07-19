«Полтава» ко Дню ВМФ дойдет до Кронштадта
Спущенный на воду в День города линкор «Полтава» примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Корабль в скором времени отправится в Кронштадт.
Об этом сообщает на странице в Facebook 19 июля одноименная верфь. На судне уже установлены части мачт, в ближайшие дни подготовка закончится, и корабль отправится в Кронштадт. «Сейчас идёт активная подготовка корабля к празднику. На «Полтаву» уже установили колонный мачт (нижний ярус мачт), а к концу этой недели стеньги (второй ярус мачт) уже будут на штатных местах. Впереди установка и обтяжка стоячего такелажа стенег», – описывают фронт работ сотрудники верфи.
В связи с подготовкой к параду экскурсии на «Полтаву» приостановлены.
Напомним, репетиции парада в Петербурге и Кронштадте идут полным ходом. Самые большие участники праздника – подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» – вошли в гавань Котлина на рассвете 19 июля.
Справка:
Линейный 54-пушечный линкор 4-го ранга был спущен на воду 27 мая этого года. Это точная копия первого корабля Балтийского флота. «Предка» нынешней «Полтавы» спустили на воду в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. После завершения службы в 1732 году имя «Полтава» передавалось по наследству четырем другим кораблям. Новый корабль-реплика построили на верфи исторического судостроения «Полтава», работы начались в 2013 году. В проектировании принимали участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив.
День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. Второй год подряд Петербург принимает Главный военно-морской парад, в этот раз петербуржцы и гости города увидят 18 новых кораблей и катеров, среди который разведчик «Иван Хурс» и головной корабль проекта 22800 «Ураган». Изюминкой праздника должны стать безэкипажные катера Inspeсtor Mk 2. Всего в смотре на Неве и Кронштадтском рейде примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов всех четырёх флотов и Каспийской флотилии.