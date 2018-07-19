Горсуд отменил разрешение на строительство в сквере на Савушкина

Судебная коллегия по административным делам Горсуда признала недействующим разрешение на строительство МФЦ «Астана» в сквере на улице Савушкина, 112. Об этом сообщили «Фонтанке» защитники сквера 19 июля.

Ранее та же судебная инстанция согласилась с решением Горсуда, отменившего проект планировки и межевания отстаиваемой жителями территории. Иск подавали четверо активистов, в том числе из Группы ЭРА. Позднее с отменой ППТ согласились и в Верховном суде.

ООО «Евразийский центр делового сотрудничества «Астана» собирался построить в этом месте 19-этажный многофункциональный комплекс с апарт-отелем. Стоимость проекта в 2016 году оценивалась в 2,5 млрд рублей. Против строительства собрали более пяти тысяч подписей. Жители выступают за придание этому участку статуса рекреационной зоны.