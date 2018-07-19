За первую половину 2018 года ГУП «ТЭК СПб» отсудил у должников почти 1 млрд рублей

За первые шесть месяцев текущего года вступило в силу 730 судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 805 млн рублей по искам предприятия «ТЭК СПб». В этот же временной промежуток предприятие подало 871 исковое заявление о взыскании задолженности на сумму 1,4 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 19 июля рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Сейчас общая задолженность перед организацией составляет 11 млрд рублей. В организации сообщают, что за первое полугодие 2018-го «ТЭК СПб» получил от должников на свои счета 992 млн рублей. Политику разбирательства с должниками в судебном порядке энергетики начали с 2013 года. С тех пор за долги управляющие компании Петербурга и горожане платят в 10 раз активнее.

Перед организацией, занимающейся теплосетями Петербурга, регулярно скапливаются долги у обслуживающих жилые дома управляющих компаний. Так, например, обслуживающая 113 домов в Красносельском районе ООО «ФЦ ГЦКС» не заплатила за тепловую энергию 172,7 млн рублей.