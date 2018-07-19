Полицейская погоня в Финляндии закончилась тройным ДТП с тремя трупами

В лобовом столкновении в местечке Мянтюхарью 19 июля погибли три человека. Об этом сообщает полиция Восточной Финляндии.

Автомобиль, водитель которого стал виновником аварии, пытался оторваться от полицейской погони. По данным Ilta-Sanomat, основанием для преследования стало поступившее сообщение о том, что человек за рулём пьян. В ходе погони он врезался в движущуюся впереди машину и авто, которое ехало навстречу. В результате столкновения транспортное средство, пытавшееся скрыться от полиции, загорелось, один человек погиб. Лишились жизни и два человека в машине на «встречке».

В полиции отметили, что за несколько мгновений до ДТП потеряли преследуемого из виду.