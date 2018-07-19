NYT: Трампу доложили о вмешательстве России за две недели до инаугурации

За две недели до инаугурации Дональду Трампу рассказывали о вмешательстве России в президентские выборы США. Политику продемонстрировали засекреченные документы разведки, согласно которым президент РФ Владимир Путин якобы лично отдавал приказ о кибератаках.

Об этом пишет New York Times 19 июля. По данным издания, о вмешательстве Москвы в выборы США докладывали «четыре основных сотрудника разведки». Трампа ознакомили с электронной перепиской российских разведчиков. Кроме того, американские спецслужбы получили информацию от «сверхсекретного источника, близкого к Путину». Докладчики отметили, что убеждены в личном участии российского лидера в кибератаках.

New York Times пишет, что Трамп выглядел «неохотно убежденным» и с тех пор пытался скрыть «очень чёткие выводы». Как отметил один из его близких помощников, признание вмешательства России ставит вопрос о легитимности президентства.

Сам Трамп по поводу скандала с выборами продолжает сыпать противоречивыми суждениями. О том, как президент США играет сам с собой в хорошего и злого полицейского, читайте в тексте «Фонтанки».