NYT: Трампу доложили о вмешательстве России за две недели до инаугурации
За две недели до инаугурации Дональду Трампу рассказывали о вмешательстве России в президентские выборы США. Политику продемонстрировали засекреченные документы разведки, согласно которым президент РФ Владимир Путин якобы лично отдавал приказ о кибератаках.
Об этом пишет New York Times 19 июля. По данным издания, о вмешательстве Москвы в выборы США докладывали «четыре основных сотрудника разведки». Трампа ознакомили с электронной перепиской российских разведчиков. Кроме того, американские спецслужбы получили информацию от «сверхсекретного источника, близкого к Путину». Докладчики отметили, что убеждены в личном участии российского лидера в кибератаках.
New York Times пишет, что Трамп выглядел «неохотно убежденным» и с тех пор пытался скрыть «очень чёткие выводы». Как отметил один из его близких помощников, признание вмешательства России ставит вопрос о легитимности президентства.
Сам Трамп по поводу скандала с выборами продолжает сыпать противоречивыми суждениями. О том, как президент США играет сам с собой в хорошего и злого полицейского, читайте в тексте «Фонтанки».
Справка:
13 июля в США было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы в этой стране. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013-го по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ (расположен на Комсомольском проспекте в Москве).
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон. Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ. Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.