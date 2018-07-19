«Даже наши простыни мы наблюдали по телевизору». Болельщики за время мундиаля вынесли из поездов РЖД белья и подстаканников на миллион рублей

Фанаты за время чемпионата мира по футболу нанесли ущерб РЖД примерно на 1 млн рублей. Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Р-Спорт», об этом 19 июля заявил начальник департамента компании Павел Бурцев.

Он уточнил, что в основном из поездов уносили подстаканники, постельное белье и одеяла. В РЖД верят, что болельщики просто решили, что им принадлежат вещи, которые были выданы на время поездки. «Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон», — подчеркнул Бурцев.

«Даже наши простыни мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки», — добавил представитель РЖД.

Напомним, на время ЧМ в России РЖД запустила около 80 специальных бесплатных поездов для болельщиков. По оценке компании, ими воспользовались около 300 тыс. человек.